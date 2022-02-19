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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA, Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf BozdoğanBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven YalçınAltay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Björkander, Özgür Özkaya,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Björkander, Özgür Özkaya, Zeki Yıldırım, Thaciano, Pinares, Kappel, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-Altay maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Güven'den aldığı pasla ceza sahasına giren Necip, açısını düzeltip şutunu attı. Kaleci Lis sağına yatıp golü önledi, boşta kalan topu savunma taça gönderdi.

12. dakikada Altay'ın hızlı gelişen atağında Thaciano, sağdan bindiren Kappel'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kappel'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

23. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Teixeira ile paslaşan Kenan Karaman ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Lis'te kaldı.

31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kenan Karaman ile verkaç yapan Alex Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Teixeira'nın sol çaprazdan şutunu Lis son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Volkan Bayarslan, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Spor, Haberler

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