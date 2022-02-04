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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA, Basir Gülüm - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongunİttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Ahmed HassanGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan

GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Süleymanov, Diabate, Sergio, Umut Nayir

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top, defanstan döndü.

27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Okan Kocuk, Konyaspor, Spor, Haber

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