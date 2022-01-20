Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: NefHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf BozdoğanGalatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Van Aanholt (Dk. 79 Arda Turan), Morutan (Dk. 62 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk.
Stat: Nef
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Van Aanholt (Dk. 79 Arda Turan), Morutan (Dk. 62 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 80 Oğulcan Çağlayan)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Travnik (Dk. 90+4 Brecka), Mortadha (Dk. 90+2 Varga), Ahmet Emin Engin (Dk. 54 Fall), Umut Bozok
Goller: Dk. 39 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 45+3 Donk, Dk. 60 Umut Bozok, Dk. 90+4 Varga (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 52 Travnik (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
56. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı ters kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Genç futbolcunun bekletmeden vuruşunda yan direkten dönen top yeniden kendisine geldi. Kerem'in zayıf vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan son çizgiye inen Mortadha'nın yerden ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.
90+4. dakikada lacivert-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkardı. Sağdan son çizgiye inen Fall, pasını ceza sahası içindeki Umut Bozok'a gönderdi. Umut'un vuruşunda altıpastaki Varga'nın tamamladığı top ağlarla buluştu. Pozisyonda yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan, ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yapılan VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı: 1-3.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.