Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş ElbilÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Aabid, Mounir, Tetteh, Adem BüyükYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok,...
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Aabid, Mounir, Tetteh, Adem Büyük
Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, Emrah Başsan, Attamah, Campanharo, Gökhan Sazdağı, Thiam
Goller: Dk. 25 Mounir, Dk. 36 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor )
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.
21. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Tetteh, ceza yayı üzerinde bulunan Adem Büyük'e pasını verdi. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndong'un savunmanın arkasına bıraktığı topla buluşan Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-0.
36. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta savunmadan topu kazanan Mounir, ceza sahası yayındaki Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.