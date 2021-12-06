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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlumİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, CikalleshiÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Mounir, Adem Büyük

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa sahip oldu.

6. dakikada Mounir'in ceza sahasının sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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