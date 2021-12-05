Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazFenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo (Dk. 62 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 81 Nazım Sangare), Rossi (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 88 Arda Güler), Berisha (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo (Dk. 62 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 81 Nazım Sangare), Rossi (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya ), Mesut Özil (Dk. 88 Arda Güler ), Berisha (Dk. 62 Serdar Dursun)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 66 Alberk Koç), Dokovic (Dk. 80 Dabo), Sabo (Dk. 66 Bolasie), Boyd (Dk. 66 Remy), Boldrin, Umar, Pohjanpalo (Dk. 46 Alper Potuk)
Goller: Dk. 13 Berisha, Dk. 70, 79 ve 90 Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Crespo (Fenerbahçe), Dk. 68 Bolasie (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.
50. dakikada Mesut Özil ile yaptığı verkaçla soldan ceza sahasına giren Berisha'nın çaprazdan sol ayağıyla şutunda top kaleye paralel auta gitti.
60. dakikada sağdan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, topu penaltı noktası civarında bulunan Mesut'a çıkardı. Mesut, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra daha müsait durumda bulunan Rossi'ye çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top direk dibinden auta gitti.
70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin pasıyla solda topla buluşan Szalai'nin yerden sert ortasında, altıpas içinde topa kayarak dokunan Serdar Dursun topu filelere gönderdi: 2-0.
77. dakikada Rossi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda direğe de çarpan top yan ağlarda kaldı.
79. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Sosa'nın rakip yarı alanın ortalarında rakibinden kaptığı topla buluşan Serdar Dursun'un ceza sahası dışından yerden şutunda top ağlara gitti: 3-0.
90. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Hızlı gelişen atakta Sosa'nın pasıyla soldan çizgiye inen Szalai'nin yerden ortasında kale sahası içinde Serdar Dursun topu ağlara gönderdi: 4-0.
Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.