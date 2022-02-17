Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Ahmet Pesen - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Bahattin Şimşek, Erkan Akbulut, Ali Can AlpRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Allyson, Alpay Koldaş, Mulumba (Dk. 71 Pucko), Guido Koçer (Dk. 46 Landel), Keny, Mehmet Özcan (Dk. 87 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Allyson, Alpay Koldaş, Mulumba (Dk. 71 Pucko), Guido Koçer (Dk. 46 Landel), Keny, Mehmet Özcan (Dk. 87 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas (Dk. 62 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun, Osmajic (Dk. 71 Akabueze)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa (Dk. 86 Kouter), Hakan Barış, Sadi Karaduman, Landre, Muhammet Taha Şahin, Ozegovic (Dk. 86 Diallo), Özgür Çek (Dk. 73 Bedirhan Altunbaş), Tabekou (Dk. 62 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk. 73 Okan Eken)

Sarı kartlar: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 43 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 43 Osmajic, Dk. 65 Caner Cavlun, 90+2 Allyson (Royal Hastanesi Bandırmaspor )

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Manisa FK golsüz berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ahmet Pesen - Spor

Bahattin Şimşek, Erkan Akbulut, Bandırmaspor, Ali Can, Spor, Haberler

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