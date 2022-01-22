Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Deniz Turgut, Oğuz TerziAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Sami Satılmış (Dk. 75 Kenan Fakılı), Kubilay Aktaş (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Sami Satılmış (Dk. 75 Kenan Fakılı), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Feyttullah Gürlük (Dk. 67 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli (Dk. 67 Şeref Özcan), Enis Destan

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 67 Berkay Görmez), Melih Kabasakal (Dk. 83 Rroca), Ferhat Yazgan (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Ethemi, Eslem Öztürk (Dk. 77 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin)

Goller: Dk. 14 Topalli, Dk. 64 İbrahim Yılmaz, Dk. 68 Berkay Görmez, Dk. 81 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90 Cajic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hüsamettin Yener, Dk. 34 Enis Destan (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Altınordu'yu 5-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Ahmet İlhan Özek, Turgut Oğuz, Salih Kaya, Ali Emre, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title