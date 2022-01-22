Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Mehmet Türkmen, Ferdi Karadoruk, Mert BulutManisa FK: Ömer Kahveci, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 86 Veli Çetin), Özgür Çek (Dk. 87 Yasin Pehlivan), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 63 Sousa), Gakpa, Tabekou (Dk. 78 Diallo), Erhan Çelenk, Anıl Koç (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Manisa FK: Ömer Kahveci, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 86 Veli Çetin), Özgür Çek (Dk. 87 Yasin Pehlivan), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 63 Sousa), Gakpa, Tabekou (Dk. 78 Diallo), Erhan Çelenk, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Eken)

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Musa Şahindere (Dk. 46 Ömürcan Artan), Grechyshkin, Gökhan Gül (Dk. 89 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 89 Serdarcan Eralp), Tshibola (Dk. 84 Baran Başyiğit), Sandro Lima, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 67 Belyaev)

Goller: Dk. 40 Gökhan Gül (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 64 Erhan Çelenk, Dk. 75 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 83 Okan Eken (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Tabekou, Dk. 39 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 40 Ramazan Köse, Dk. 47 Barış Alıcı, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, konuğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri

Mehmet Türkmen, Yasin Pehlivan, Ömer Kahveci, Hakan Barış, Spor, Haber

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