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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Alper Çetin

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor: Oğuzhan Aksu

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

19.00 Bursaspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yiğit Arslan

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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