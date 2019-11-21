21.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:11

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, "Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcu yapılandırıldı" dedi.

Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının 12 banka ve 15 faktoring şirketi tarafından yapılandırıldığını belirtti.

"FENERBAHÇE'NİN DURUMU FARKLI"

Hüseyin Aydın konuyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Borç yapılandırmasını Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Onların daha farklı bir durumu var. Konyaspor ve Kayserispor'la da yaptık. Reddettiğimiz kulüp olmadı.

"FUTBOLUN NE KAYYUMU NE DE IMF'Sİ DEĞİLİZ"

Biz verdiğimiz paranın geriye dönmesini istiyoruz. Bu para kazanma işinin de sürekli olmasını istiyoruz. Futbolun ne kayyumu ne de IMF'si değiliz.

"TARAFTARLARINDAN ÇOK BİZ SEVİNDİK"

Şimdi isim vermeyeyim bir takım vardı. Bize de çok kredi borcu var. Son maç ligde kaldılar. Biz taraftarlarından daha çok sevindik."

"REKABETİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ"

Aydın daha önce yaptığı açıklamada, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili, "Biz bu endüstrinin ayakta kalmasını, rekabetin ve bu değerin sürmesini istiyoruz. 3 büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon TL civarında. Şampiyon olacak bir takımı 250 milyon TL'ye kurabilirsiniz. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz nakit akışlarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil UEFA, TFF, kreditör olarak biz de istiyoruz, müşterimiz de istiyor" açıklamasında bulunmuştu.