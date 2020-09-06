Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: Hazırlık maçı
06.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:44

TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmada kırmızı-beyazlıların yeni transferleri Kevin Boli, Gyasi ve Plumain ile Kerem Can Akyüz, ilk kez forma giydi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyirciye kapalı oynanan maçı ev sahibi ekip, 13. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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