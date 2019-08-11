Futbol: Hazırlık maçı

11.08.2019 00:06

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fas temsilcisi Olympique Khouribga'yı 2-1 yendi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya lacivert-beyazlılar, Fatih Aksoy, Popov, Karim Hafez, Ben Youssef, Fernandes, Pavelka, Aytaç Kara, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thiam ve Koita 11'iyle çıktı.

Mücadelenin 25. dakikasında Haris Hajradinovic'in golüyle öne geçen lacivert-beyazlılar, 32. dakikada Reda El Hajhouj'un golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Maçın 55. dakikasında Mame Thiam ile skorda yeniden öne geçen Kasımpaşa, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA