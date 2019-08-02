Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Adana Demirspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

2.08.2019 19:28
Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Adana Demirspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde sürdüren Adana Demirspor ile kendi tesislerinde çalışmalarına devam eden Boluspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 49. dakikada Vedat'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Boluspor, tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa'ın 90. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA
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