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Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı

İtalya Serie A'da bu sezon fırtına gibi esen ve gol rekorları kıran Atalanta'nın yıldız futbolcularından Josip Ilicic, hayatının şokunu yaşadı. Sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya giden yıldız futbolcu, karısını bir başka erkekle yakaladı. Psikolojisi bozulan Ilicic'in futbolu bırakabileceği öğrenildi.

Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
02.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:42

Serie A'da oynadıkları futbolla herkesi kendine hayran bırakan Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in PSG karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi.

İtalyan basını, takımda bu sezon harikalar yaratan Josip Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı. 32 yaşındaki futbolcunun bu ruh halinin sebebinin ise ihanet olduğu öne sürüldü.

Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı

SÜRPRİZ İÇİN GİTTİ, BAŞKA BİRİYLE YAKALADI

Habere göre Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.

ÖLÜM KORKUSU YAŞIYOR

Yıldız oyuncunun "Kişisel problemlerini çözmek için" cuma günü yeniden ülkesi Slovenya'ya gittiği belirtildi. Josip Ilicic'in ayrıca ihanet olayı dışında koronavirüs sebebiyle ölüm korkusu yaşadığı da iddia edildi.

Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı

32 yaşındaki futbolcunun daha önceden de yaşadığı ölüm korkusu sendromunun koronavirüs sebebiyle yeniden başladığı ve bu sebeple futbola konsantre olmakta zorlandığı belirtildi.

TÜM TAKIM DESTEK VERMİŞTİ

Ilicic, Atalanta formasıyla bu sezon Serie A'da 26 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi. Sloven futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 5 gol atmayı başarmıştı.

Serie A'nın son maçında Inter'e 2-0 kaybetmesine rağmen gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyen Atalanta'da maç sonu tüm takım Ilicic'e destek vermişti.

Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
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