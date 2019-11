20.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:05

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma yapıldı. C Grubu'nda sahasında Kuzey İrlanda'yı 6-1 yenen Almanya 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry'nin "hat-trick" yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı. Estonya'yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan karşı karşıya geldi. Sahasında Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Galler, şampiyonaya bilet alan 20. takım oldu. G Grubu'nda Polonya ve Avusturya, I Grubu'nda da Belçika ve Rusya, gruplarını ilk iki sırada tamamladı.

MİLLİLER 3. TORBADA

Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 biletini aldı. Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Hollanda-Estonya: 5-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

E Grubu

Galler-Macaristan: 2-0

Slovakya-Azerbaycan: 2-0

G Grubu

Polonya-Slovenya: 3-2

Letonya-Avusturya: 1-0

Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

I Grubu

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1

San Marino-Rusya: 0-5

İskoçya-Kazakistan: 3-1

Kaynak: AA

Haber Videosu: EURO 2020 Elemeleri tamamlandı! İşte şampiyonayı garantileyen 20 ülke