FUN Coin nedir? Güncel FunFair (FUN) Coin yorum ve grafiği

FunFair bugünkü fiyatı ₺0,251821 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺155.077.304 TRY. FunFair son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #149, piyasa değeri ₺1.649.142.124 TRY. Dolaşımdaki arz 6.548.879.189 FUN coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

FUN COİN NEDİR?

FunFair (FUN), dünya çapındaki katılımcılar için kullanımı kolay bir oyun ortamı oluşturmayı amaçlayan Ethereum tabanlı bir blockchain projesidir. FunFair, Londra merkezli bir ekip tarafından oluşturuldu ve 2017'de piyasaya sürüldü.

FunFair'in ana hedefi, çevrimiçi kumarhaneleri, bahis sitelerini ve diğer oyun türlerini barındırmak için bir blok zinciri platformu oluşturarak çevrimiçi oyun endüstrisine olan güveni geri getirmektir. Projenin resmi teknik incelemesine göre, kumar endüstrisinin, kullanıcılara verilerinin ve mali durumlarının korunduğunu kanıtlamak için yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Blockchain teknolojisi sayesinde FunFair, müşterilerin güvenini geri kazanmaya bir adım daha yakın.

FunFair'in Kurucuları Kimlerdir?

FunFair, oyun endüstrisinde önemli deneyime sahip uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kurulmuştur. Jez San, kemerinin altında birçok başarılı projeyle sektörde deneyimli bir kişidir. İlk şirketi Argonaut, İngiliz bilgisayar oyunu geliştirmenin öncülerinden biridir. Ayrıca tamamen 3D bir oyun yaratan ilk kişilerden biridir.

Argonaut, Harry Potter ve Star Fox gibi oyunların yayıncısı olduğu için projeleri dünya çapında popülerliğe ulaştı. Şu anda Jez San, FunFair'in CEO'su.

Jeremy Longley, FunFair'in kurucu ortağı ve CTO'sudur.

Profesyonel kariyeri, teknoloji ekiplerini yönetmede on beş yıldan fazla deneyime sahip olduğu için yönetime odaklanmaktadır. Longley, 2005 yılında, kumarhane endüstrisinde önemli bir ilgi toplayan bir çevrimiçi oyun platformu olan PKR.com'u kurdu. Jeremy Longley, hem 2D hem de 3D tasarıma sahip kapsamlı bir başarılı oyun geliştirme portföyüne sahiptir.

FunFair kurucu ekibinin diğer önde gelen üyeleri arasında, projeye teknik uzmanlık katan geliştirici Oliver Hopton yer alıyor . Çok sayıda oyun geliştirme ekibine katılmıştır ve çevrimiçi oyun endüstrisi için uluslararası uyum yasaları hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.

FunFair'i Benzersiz Yapan Nedir?

FunFair, gelişen bir endüstride devrim yaratmaya çalışıyor. Çevrimiçi oyun sektörü olduğu gibi popülerdir; Bununla birlikte, FunFair'e göre, blockchain teknolojisinin temellerine girmesiyle birlikte, daha fazla insan buna girmek zorunda.

Ek olarak, blockchain üzerinde bir oyun web sitesi oluşturmak, platforma kripto varlıklarının girmesine izin verir ve böylece finansman seçeneklerini çeşitlendirir. FunFair'e göre bu, kripto meraklılarının kripto varlıklarını çevrimiçi oyunlara ve kumarhanelere zahmetsizce yatırım yapabilecekleri anlamına geliyor.

Son olarak, FunFair Ethereum tabanlıdır, bu da platformun ölçeklenebilir olduğu ve geleneksel oyun web siteleriyle mümkün olmayan merkezi olmayan uygulamaları birleştirebileceği anlamına gelir.

Dolaşımda Kaç FunFair Jetonu Var?

FUN tokenleri, görünürde başka bir ihraç olmaksızın önceden basılmıştır. 22 Haziran 2017'de resmi bir EĞLENCE ön satışında oluşturulan maksimum 17 milyar FUN jetonu var. Bu satış öncesi etkinlik sırasında tüm jetonların% 80'inden fazlası endüstriyel yatırımcılara ve alıcılara dağıtıldı.

Basılan tokenlerin 11.173B'lik kısmı ikinci bir ön satış için rezerve edilirken, daha sonra programdan kaldırıldı. Bu rezerve jetonların yarısından fazlası (% 55), fazlalık olarak kategorize edildikleri için yakıldı. Kalan 4.7 milyar token, bir soğuk depolama cüzdanına aktarıldı ve gelecekte kurumlara veya büyük token alıcılarına satış için güvence altına alındı.

FunFair Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Ethereum tabanlı bir ERC-20 belirteci olarak FUN, Proof of Stake ( PoS ) konsensüs yöntemi altında çalışıyor. PoS, Bitcoin tarafından kullanılan iş kanıtı ( PoW ) konsensüsüne alternatif olarak oluşturuldu . PoW, madencilik yapılacak jetonlar için önemli miktarda işlem gücü gerektirirken, PoS, halihazırda edinilmiş jetonlara göre madencilik yeteneklerini dağıtır.

Birçok analist, PoS'nin, kullanım durumları açısından daha fazla esneklik sağlayan, kolayca ölçeklendirilebilen bir fikir birliği yöntemi olduğuna dikkat çekiyor. Sonuç olarak, bu son yıllarda çok daha popüler bir fikir birliği yöntemi haline geliyor.