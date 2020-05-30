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Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim

Bosna-Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde yakalanan FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in çok tartışılacak ifadesi ortaya çıktı. Başarılı hakemin polise verdiği ifadede "Oraya fuhuş partisi için değil, iş yemeği için gitmiştim" sözlerini sarf etmesi şaşkınlık yarattı.

30.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:51

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in, kadınları fuhşa zorlayan Tijana Maksimovic için yapılan "Kristal Operasyon"da yakalanması ve tutuklanmasının ardından polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Sloven gazetesi Vecer'te çıkan haberde; 'Tijana Ajfon' adıyla bilinen Tijana Maksimovic'in uzun süredir fuhuş ve uyuşturucu ticareti ile insan kaçakçılığı suçlarından arandığı ve bunun için "Kristal Operasyon"un düzenlendiği belirtildi. Tijana Maksimovic için düzenlenen operasyonda rastlantı sonucu FIFA kokartlı Sloven hakem Slavko Vincic de tutuklandı.

Bosna-Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye, yapılan teknik takip üzerine baskın yapıldı. Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic ile birlikte toplam 26 erkek, 9 hayat kadını, evin içerisinde gizlenmiş birçok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirdi.

"FUHUŞ PARTİSİ DEĞİL, İŞ YEMEĞİ"

Slavko Vincic'in polise verdiği ifade ise şaşkınlık yarattı.

İşte Vincic'in gözaltında verdiği ifade:

"Polis, bizi şahitler huzurunda tutukladı. Ben oraya gittiğimde, neler olduğunu bilmiyordum. Cuma gecesi o eve gittim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumak istiyorum. Biraz huzur ve mahremiyet istiyorum.

O eve gitmem ve yaşananlar, çok garipti. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi yoktu. Ben silahları da polis baskın yaptıktan sonra gördüm. Oraya bir iş yemeği için gitmiştim. İş konuşuyorduk. Saat akşam 8 gibiydi. Bir anda polisler içeri girdi. Film gibiydi."

Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim

"TÜM BU OLANLAR ŞANSSIZ BİR TESADÜF"

Vincic'in avukatı Vlado Sajn ise gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Polislerden aldığımız bilgilere göre, Slavko Vincic bu olayın şüphelilerinden biri değil. Ona karşı açılan bir dava yok. Yanlış zamanda yanlış yerdeydi. İş konuşmak istediği biri, onu bu eve davet ediyor. Gittiği zaman bir parti olduğunu ve içerisinin kalabalık olduğunu görüyor. İfadesi alınan diğer kişiler Slavko'yu tanımadıklarını polise de söylemişler. 15 kişi tutukalndı. Diğerleri, polis gözetiminde salıverildi. Slavko'yu da bıraktılar ve şu an Slovenya'ya döndü. Tüm bu yaşananlar, şanssız bir tesadüften ibaret."

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇINI YÖNETTİ

Slavko Vincic, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Club Brugge mücadelesini yönetmişti. Sloven hakem Fenerbahçe'nin de 2018 yılında Benfica ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

Vincic ayrıca Liverpool - Genk, Leverkusen - Porto gibi önemli maçlarda görev aldı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta 4. hakem olarak görev alan Vincic, EURO 2012'de de Damir Skomina'nın asistanlığını yapmıştı.

Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim

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