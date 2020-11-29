Fuat Çapa: "İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik"
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Fuat Çapa: "İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik"

29.11.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:10
Fuat Çapa:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Doğru zamanlarda pozisyona girdik ve goller bizim için doğru zamanda geldi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Doğru zamanlarda pozisyona girdik ve goller bizim için doğru zamanda geldi. İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından lacivert-beyazlı takım teknik direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'da yeniden göreve geldikten sonra tek idman ile mücadeleye çıktıklarının altını çizen Çapa, "Kasımpaşa için önemli bir karşılaşmaydı çünkü cuma akşamki gelişmeden sonra ilk gün idman yapıp karşılaşmaya çıkmak kolay değil. Başka kulüpte olsa bu şekilde olmazdı ama Kasımpaşa'da geçen sezondan çalıştığımız bir kadro olduğu için bu karşılaşmaya çıktık. 4-5 tanesi ilk 11'de oynayan 7-8 eksik oyuncumuz eksikti. İlk devre iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Doğru zamanlarda pozisyona girdik ve goller bizim için doğru zamanda geldi. İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik. İkinci yarı fiziksel olarak düşeceğimizi düşündük. Oynayan arkadaşlarımız çok süre alan oyuncular değildi. Özellikle son yarım saat fiziksel sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. 3'ü bulduğumuz takdirde Gençlerbirliği'nin gardının düşeceğini sonra da tamamen oyunu istediğimiz şekle döneceğini düşündük. İkinci devre iyi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Gençlerbirliği risk alarak atak oynadı" şeklinde konuştu.

"Ramazan'ı tebrik etmek lazım"

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Fuat Çapa, Gençlerbirliği karşısında penaltı kurtaran kalecileri Ramazan Köse ile ilgili de konuşarak, "Bugün Ramazan'ı da kutlamak lazım. Sadece penaltı kurtarışı için değil oynadığı oyunla da kritik hamleler yaptı" ifadelerine yer verdi.

"Beşiktaş maçına kadar eksiklerimizin azalmasını umuyoruz"

Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları Beşiktaş müsabakasına da değinerek, "Güzel bir galibiyet oldu. Cuma günü oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Birkaç arkadaşımızı da o maça kadar aramızda görürsek, en azından oyunda gereken hamleleri daha erken ve istediğimiz şekilde yapabiliriz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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