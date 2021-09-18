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Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu

Frutti Extra Cup'un üçüncülük maçı Aliağa Petkim Spor ile ALBA Berlin arasında oynandı.

Frutti Extra Cup'un üçüncülük maçı Aliağa Petkim Spor ile Alba Berlin arasında oynandı. Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-89 skorla geçen Aliağa Petkim Spor turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Hakemler: Kerem Baki xx, Murat Ciner xx, Cemil Uygül xx

Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger xxx 14, Justin Wright Foreman xxx 19, Ömer Yasin Küçük x 3, Darko Palninic xx 13, Metehan Akyel x 3, Gary Browne xx 9, Erol Can Çinko x 5, Nusret Yıldırım x 8, Peyton Aldridge xxx 16

Başatrenör: Can Sevim

ALBA Berlin: Maodo Lo xx 12, Jaleen Smith x 0, Malte Delow x 6, Marcus Per Eriksson xx 13, Jonas Mattisseck x 7, Tim Schneider xx 9, Louis Olinde xxx 16, Rikus Schulte x 4, Stefan Peno x 2, Tamr Blatt xxx 14, Yovel Zoosman x 6

Başatrenör: Israel Gonzalez

1. Periyot: 27-24 (ALBA Berlin lehine)

Devre: 50-47 (ALBA Berlin lehine)

3. Periyot: 71-67 (ALBA Berlin lehine) - BURSA

Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu

Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu

Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu

Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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