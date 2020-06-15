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Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon 7Days EuroCup'ta

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta mücadele edecek.

Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon 7Days EuroCup'ta
15.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:15

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta mücadele edecek.

2014 yılında kurulan ve sergilediği grafik ile başarı merdivenlerini birer birer çıkarak amatörden ING Basketbol Süper Ligi'ne kadar yükselen Frutti Extra Bursaspor, bu kulvardaki ilk yılında performansıyla dikkat çekti. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından koronavirüs salgını nedeniyle şampiyonsuz tescil edilen ligde, Bursa temsilcisi oyunuyla taraftarını gururlandırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde hedeflerini yüksek tutan Frutti Extra Bursaspor'a, gelecek yıl ülkemizi ilk kez Avrupa'da temsil etmesi yolunda sevindirici haber geldi. Euroleague yönetimi, yeşil-beyazlılara 2020-2021 sezonunda 7Days EuroCup'ta yer alacağını iletti. Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel ise müjdeli haberi, "Bir hayalimiz vardı" diye duyurdu.BAŞKAN SEZGİN: GURURLUYUZTaraftarlarına bir gün Avrupa'da oynayacakları sözünü verdiğini hatırlatan Frutti Extra Bursaspor Basketbol A.Ş. Başkanı Sezer Sezgin de bugün bir şehrin ve bir camianın hayallerinden birini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Kulübün kuruluşundan bugüne kadar olan tüm gelişimine şahit olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Sezgin, "Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de bizlerin kurduğu hayal gerçekleşti ve 7Days EuroCup organizasyonunda ülkemizi, şehrimizi temsil edeceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Uludağ İçecek ailesine, tüm sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Artık Avrupa'da oynanacak maçların keyfini çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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