Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı
19.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:51
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.
İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv BC; Frutti Extra Bursaspor forması giyen Justin Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tillman, Bursaspor'da 5 maçta forma giyerken; 5,80'lik sayı ortalamasıyla oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL