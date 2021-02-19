Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı
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Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

19.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:51
Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.

İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv BC; Frutti Extra Bursaspor forması giyen Justin Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tillman, Bursaspor'da 5 maçta forma giyerken; 5,80'lik sayı ortalamasıyla oynadı.


Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı
Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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