Frutti Extra Bursaspor'da başkan Sezgin güven tazeledi
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Frutti Extra Bursaspor'da başkan Sezgin güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor'da başkan Sezgin güven tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak giren mevcut başkan Sezer Sezgin, güven tazeledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak giren mevcut başkan Sezer Sezgin, güven tazeledi.

Bursaspor Basketbol Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nun ikinci toplantısı, çoğunluk aranmaksızın Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 100 üyenin, yarısının katıldığı kongrenin divan başkanlığını Ömer Keskin yaptı. Yönetimin faaliyet raporunun yanı sıra gelir gider tablosunun açıklandığı kongrenin ardından 3 yılda bir Mayıs ayında yapılacak mevcut yönetimin seçimine geçildi. Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak giren mevcut başkan Sezer Sezgin, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kendisine duyulan güven nedeniyle üyelere teşekkür eden Sezgin, sezona genç bir antrenörle başladıklarını, ancak istedikleri gibi işlerin ilerlemesinin ardından kan değişimine gitme durumunda kaldıklarını dile getirdi.Zaman zaman taraftara üzücü anlar yaşattıklarını ifade eden Sezgin, "Bir daha bunların yaşanmaması için daha dikkatli olacağız. Taraftarımızdan uzak mücadele etmek bizi çok zorladı. İnşallah en kısa sürede taraftarımıza da kavuşacağız. Bundan sonra da Bursaspor armasını ve Frutti Extra ismini en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Bize geride kalan süreçte desteklerini esirgemeyen Uludağ İçicek AŞ'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Nilüfer belediye Başkanı Turgay Erdem'e ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Sezgin başkanlığındaki yönetim kurulu şöyle oluştu;Asil: Sezer Sezgin, Mustafa Demiralay, Adnan Orhan, Onur Çelikyay, Yalçın Cambaz, Caner Zengin, Selçuk ÇelikYedek: Serhat Akgün, İbrahim Hoşgül, Tuğrul GüreDenetim Kurulu (Asil): Ramazan Çetinkaya, Onur Dağlı, Sungur Karaduman

Denetim Kurulu (Yedek): Yunus Erol, Berhan Orhan, Muhammet Adalı


- Bursa
Frutti Extra Bursaspor'da başkan Sezgin güven tazeledi
Frutti Extra Bursaspor'da başkan Sezgin güven tazeledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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