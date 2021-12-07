Frutti Extra Bursaspor: "Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Bursaspor: "Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor:

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine varıldığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, yazılı bir açıklama yayımladı. "Kamuoyunu bilgilendirme" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımın Başkan ve İdarecileri, 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen toplantıda bir araya gelmiştir. Bu buluşmada, ülke basketbolunu ileriye taşımak için üretilecek her türlü fikir ve projeye öncülük etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde çalışacak Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır. Bu projenin hayata geçebilmesi için gerekli adımları planlamak üzere, takımlarımızın genel menajerlerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla çalışmalara başlanmıştır. Basketbol Kulüpler Birliği projesinin geleceğine dair resmiyet kazanan her türlü gelişme, ilerleyen dönemlerde basketbol kamuoyu ile paylaşılacaktır." - BURSA

Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi

Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi

 Alkışlar Konyaspor Başkanı'na! Görme engelli taraftara maçı böyle anlattı

Alkışlar Konyaspor Başkanı'na! Görme engelli taraftara maçı böyle anlattı

 İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title