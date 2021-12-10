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Frutti Extra Bursaspor, Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı

Frutti Extra Bursaspor, Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 25 yaşındaki Ayberk Olmaz'ı transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 25 yaşındaki Ayberk Olmaz'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 25 yaşında 2,10 metre boyundaki forvet Ayberk Olmaz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerinde Fenerbahçe, TED Koleji, Galatasaray ve Afyon Belediyespor formaları giyen Ayberk Olmaz'a takımımızla birlikte başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri

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