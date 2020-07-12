Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti Süper Lig'in 32. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz derbisinde gülen tek golle kırmızı-beyazlı ekip oldu. Alanyaspor'un aldığı bu mağlubiyetle ligi 3. sırada bitirme şansı kalmadı.

Süper Lig'de 32. hafta maçında iddiası kalmayan Antalyaspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Antalyaspor oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Adis Jahovic kaydetti. ALANYA'NIN 3. SIRA ŞANSI KALMADI Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Alanyaspor 51 puanda kaldı. Aldığı mağlubiyetle Alanyaspor'un ligi 3. sırada bitirme şansı kalmadı. Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Alanyaspor, Denizlispor'u ağırlayacak.