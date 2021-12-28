Fraport TAV Antalyaspor kupada tur atladı: 2-1

ANTALYA (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek tur atladı. Fraport TAV Antalyaspor, kupa mücadelesinde son 16 takım arasına katılmaya hak kazandı.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetti. 27'nci dakikada, sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Fredy ceza sahası dışından kale önüne ortaladı. Topu iyi takip eden Ghacha'nın alta pas üzerinde kafa vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0. 39'uncu dakikada, uzun pasla topla buluşan Champness, rakip ceza alanı girdi. Defans oyuncusunu geçen Champness kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Diego Souza başarılıydı. 43. dakikada, Ghacha'nın sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Wright'ın kafa vuruşunu kaleci Diego Souza son anda parmaklarının ucuyla çıkardı. İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

Maçı 2-1 kazanan Fraport TAV Antalyaspor turu geçen takım oldu.