Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
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Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Göztepe'nin deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti, karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Göztepe'nin deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti, karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç öncesinde yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, bugün enerjiye ve coşkuya ihtiyaçları olduğunu, ancak bunu göremediklerini söyledi. Oynadıkları son deplasman maçındaki, özellikle ikinci yarıdaki oyun isteğini, arzusunu sahaya yansıtmayı hedeflediklerini ifade eden Ersun Yanal, şöyle dedi: "Yine maç öncesinde 21 takımla oynanan ligde, özellikle Covid-19 ile ilgili yaşadığımız travmaların psikolojik faktörlerinden bahsetmiştik. Biz transfer yapmayan ve kadrosunu genişletmeyen bir takımız. Bu gibi sıkıntıları en çok yaşayan takımlardan biri olduğumuzdan bahsetmiştik. O yüzden de bu türlü maçları çok hızlı şekilde geçip, en iyi sonuçlarla bugünü rahat geçirmemiz gerektiği konusunda oyuncularımızla mutabakata varmıştık. Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerjinin, kazanma arzusunu sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamamızdır. Yoksa bizim takımımız o mücadeleyi, o isteği, o kazanma arzusunu sahaya koysaydı, bugün kazanırdı. Bu oyuncularla yola çıktık ve onlarla bir hikaye yazdık ve Türkiye Kupası finalini oynayacağız. İki maçımız kaldı ki bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim."

ÜNAL KARAMAN: DIŞ SAHADA ALINAN GALİBİYET ÖNEMLİGöztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise güçlü camiaya, güçlü teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'dan dış sahada alınan galibiyetin önemine dikkati çekerek, "Ligin sonlarının geldiği anlarda, özellikle kendi adına kısa vadede hedeflerini yakalamış takımların saha içi duruşları oldukça önem arz eder. Ben her şeye rağmen mücadele veren, oyun disiplininden kopmayan ve futbolun güzelliğini oyun iştahı ile beraber yapan oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçlarda ve kupa finalinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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