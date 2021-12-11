Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: "(Trabzonspor karşılaşması) Keyifli bir galibiyet aldık"
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in açıklamaları ANTALYA (AA ) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in açıklamaları
ANTALYA (AA ) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.