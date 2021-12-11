Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: "(Trabzonspor karşılaşması) Keyifli bir galibiyet aldık" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: "(Trabzonspor karşılaşması) Keyifli bir galibiyet aldık"

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in açıklamaları ANTALYA (AA ) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in açıklamaları

ANTALYA (AA ) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: (Trabzonspor karşılaşması) Keyifli bir galibiyet aldık

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: (Trabzonspor karşılaşması) Keyifli bir galibiyet aldık

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: (Trabzonspor karşılaşması) Keyifli bir galibiyet aldık

Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı

Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı

 Trabzonspor'un rüyası son buldu! Antalyaspor liderin apoletini söktü

Trabzonspor'un rüyası son buldu! Antalyaspor liderin apoletini söktü

 Trabzonspor'da sakatlık depremi! Nwakaeme, Antalyaspor maçına devam edemedi

Trabzonspor'da sakatlık depremi! Nwakaeme, Antalyaspor maçına devam edemedi

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title