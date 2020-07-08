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Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker TakbakTRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin (Dk. 79 Hosseini), Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye (Dk. 65 Guilherme), Ekuban (Dk.

Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
08.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:45

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin (Dk. 79 Hosseini), Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye (Dk. 65 Guilherme), Ekuban (Dk. 65 Nwakaeme), SörlothFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren (Dk. 90+1 Salih), Bünyamin, Ufuk, Mukairu (Dk. 58 Yekta), Doğukan (Dk. 71 Chico), Amilton, BlancoGOLLER: Dk. 15 (P) - Dk. 43 (P) Sosa (Trabzonspor) - Dk. 8 (P) Ufuk, Dk. 66 Yekta (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Campi (Trabzonspor) - Veysel, Amilton, Mukairu, Ufuk, Eren (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan bordo mavililer, bu sonucun ardından lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde kaldı.

7'nci dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içerisinde Doğukan'a yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.8'nci dakikada penaltı atışını kullanan Ufuk'un vuruşunda top Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.12'nci dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortaladığı topa penaltı noktasının yanında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel'in kolundan sekti. Yapılan VAR kontrolünün ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.15'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.17'nci dakikada Doğukan'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.22'nci dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla iyi hareketlenen Ekuban ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.34'üncü dakikada Ndiaye ile girdiği verkaçta ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği top direğin hemen yanından dışarıya çıktı.36'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda penaltı noktasının önünde topa iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.41'inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Ekuban Mukairu'nin arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.43'üncü dakikada bir kez daha penaltı atışı için topun başına geçen Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak Boffin'in solundan ağlara gitti: 2-1.45'inci dakikada Doğukan'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan kornere çeldi.52'nci dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın gerisinde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.66'ncı dakikada sağ kanattan Sangare'nin kullandığı taç atışında penaltı noktasının yanında topla buluşan Yekta'nın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlara gitti: 2-2.75'inci dakikada Bünyamin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Blanco'nun vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.76'ncı dakikada Blanco'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare'nin şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.81'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Hosseini kafa ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.90+5'inci dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği topu Boffin son anda kornere çeldi.Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.CAMPI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Gaston Campi, karşılaşmanın 83'üncü dakikasında gördüğü kart ile cezalı duruma düştü. Campi, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA

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