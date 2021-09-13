Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Suat Arslanboğa,İsmail Şencan,Ali TunaGAZİANTEP FK: Günay – Djilobodji, Jefferson(Dk. 69) Hamza Mendyl), Muhammet Demir(Dk. 85 Borven),Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz(Dk. 85 Doğan Erdoğan), Figueiredo(Dk. 46 Dicko),Angelo Sagal(Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Suat Arslanboğa,İsmail Şencan,Ali Tuna

GAZİANTEP FK: Günay – Djilobodji, Jefferson(Dk. 69) Hamza Mendyl), Muhammet Demir(Dk. 85 Borven),Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz(Dk. 85 Doğan Erdoğan), Figueiredo(Dk. 46 Dicko),Angelo Sagal(Dk. 61Messaoudi), Caulker, Merkel, Kitsiou

ANTALYASPOR: Boffin- Pereira, Nuri Şahin (Dk. 73 Hakan Özmert), Amir Wright, Milosevic (Dk. 82 Doğukan), Güray Vural, Mukairu(Dk. 73 Crivelli), Andrea Poli (Dk.82 Riberio),Gökdeniz Bayraktar(Dk. Ghacha), Bünyamin Balcı, Veysel Sarı

GOLLER: Dk.54 Muhammet Demir (P), Dk. 90+9 Hamza Mendyl (Gaziantep FK)

SARI KART: Figueiredo, Recep Niyaz, Kitsiou, Günay (Gaziantep FK), Andrea Poli, Pereira ( Antalyaspor )

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

8'inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Poli ceza sahasının birkaç metre dışından vurduğu şut az farkla auta gitti.

17'nci dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sagal'ın ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

22'nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında içeriye sarkan Gökdeniz'in ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti ancak pozisyondan önce ofsayt bayrağı kalktı.

52'nci gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde, Veysel Sarı'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile hakem Suat Arslanboğa beyaz noktayı gösterdi.

54'üncü dakikada topun başına geçen Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi: 1-0

65'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Pereira'nın ara pasında topla buluşan Wright'ın ceza sahası içinden attığı şut az farkla auta gitti.

89'uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası yakınında topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

90+9'uncu dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Boffin de rakip ceza sahasına gitti. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Mendyl topu sürdü ve boş kaleye gönderdi: 2-0

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


- Gaziantep

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Ertuğrul Gazi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Aleyna Tilki Kylie Jenner Vildan Atasever
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Alpha Conde Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 22:25:51. #1.17#