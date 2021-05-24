Fransızlardan skandal karar! Bizim çocuklara yılın takımında yer vermediler

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın büyük katkısıyla Lille şampiyonluğa ulaştı. Ancak Fransızlar, milli futbolcularımızın hiçbirine yılın takımında yer vermedi. Bizim çocukların yerine ileri uçta PSG'den Mbappe ve Neymar, sağ bek mevkinde ise Lens'ten Jonathan Clauss yer aldı.