Fransızlardan skandal karar! Bizim çocuklara yılın takımında yer vermediler
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Fransızlardan skandal karar! Bizim çocuklara yılın takımında yer vermediler

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Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın büyük katkısıyla Lille şampiyonluğa ulaştı. Ancak Fransızlar, milli futbolcularımızın hiçbirine yılın takımında yer vermedi. Bizim çocukların yerine ileri uçta PSG'den Mbappe ve Neymar, sağ bek mevkinde ise Lens'ten Jonathan Clauss yer aldı.

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, 10 sene sonra şampiyonluğa ulaştı. Bizim çocuklara sergiledikleri müthiş performansa rağmen yılın takımında yer verilmedi.

TÜRK TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı. Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti.

LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ: Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).

Fransızlardan skandal karar! Bizim çocuklara yılın takımında yer vermediler
Fransızlardan skandal karar! Bizim çocuklara yılın takımında yer vermediler
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Haber Yorumları (2)
PENTAKİLL LOL: yılın 11 i olmasa nolur adamlar resmen şampiyon :)
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DİNDAR KOMÜNİST: Burak Yılmaz, Zeki Çelik , Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı bu 11'i yapana teker teker girsin ...
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