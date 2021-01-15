Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti

Dünyanın en önemli yarışları arasında gösterilen Dakar Rallisi'nin 7 etabında kaza yapan ve komaya giren Fransız pilot Pierre Cherpin, yaşam mücadelesini kaybetti. 1979 yılından bu yana Dakar Rallisi'nde hayatı kaybeden pilotların sayısı 75'e yükseldi.