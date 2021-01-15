Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti
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Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti

15.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:39

Dünyanın en önemli yarışları arasında gösterilen Dakar Rallisi'nin 7 etabında kaza yapan ve komaya giren Fransız pilot Pierre Cherpin, yaşam mücadelesini kaybetti. 1979 yılından bu yana Dakar Rallisi'nde hayatı kaybeden pilotların sayısı 75'e yükseldi.

Fransız pilot Stephane Peterhansel'in zaferi sonuçlanan Dakar Rallisi'nden üzücü bir haber geldi.

Yedinci etapta kaza geçiren Fransız motosikletçi Pierre Cherpin yaşamını yitirdi. Kazanın ardından 5 günden komada olan 52 yaşındaki pilot yaşam savaşını kaybetti.

4'üncü kez katıldığı Dakar Rallisi'nin ilk gününde hedeflerini anlatan Cherpin, "Buraya kazanmak için gelmedim. Yeni yerler keşfetmek ve motorumun üzerinde tek tutkumu yaşamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti
Pierre Cherpin

42 YILDA 75 ÖLÜM

1979'dan bu yana 75 yarışmacı Dakar Ralisi'nde hayatını kaybetti.

Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti
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