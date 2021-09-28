Fransız hakem, Ajax-Beşiktaş maçının önüne geçti! Siyah-beyazlı taraftarların verilmeyen gole isyanı çok büyük - Haberler Spor
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Fransız hakem, Ajax-Beşiktaş maçının önüne geçti! Siyah-beyazlı taraftarların verilmeyen gole isyanı çok büyük

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Fransız hakem, Ajax-Beşiktaş maçının önüne geçti! Siyah-beyazlı taraftarların verilmeyen gole isyanı çok büyük

Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada, Kenan Karaman'ın sayılmayan golü tartışma yarattı. Fransız hakem Benoit Bastien'in gol öncesinde milli futbolcunun faul yaptığını hükmetmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Temsilcimizin, Kenan Karaman'la farkı 1'e indirdiği golün sayılmaması ise Beşiktaşlıları isyan ettirdi.

KENAN KARAMAN'IN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Ajax maçı 2-0 önde götürürken, 61. dakikada Can Bozdoğan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kenan Karaman topu ağlara gönderdi. Ancak Fransız hakem Benoit Bastien, milli futbolcumuzun topu önüne alırken faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı. Bu karara siyah-beyazlılar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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Haber: Fransız hakem, Ajax-Beşiktaş maçının önüne geçti! Siyah-beyazlı taraftarların verilmeyen gole isyanı çok büyük - Haberler Spor
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