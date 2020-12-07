Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştıran, yaklaşık 10 aydır ise teknik direktörlük yapmayan Aykut Kocaman'la ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. RMC Sport, deneyimli teknik adamın Fransa'nın yolunu tutabileceğini yazdı.

RMC Sport'a göre; Patrick Vieira'nın görevine son veren Ligue 1 ekibi OGC Nice'in, hoca adayları arasında Aykut Kocaman da var. Willy Sagnol, Marco Silva gibi isimlerin yanı sıra Kocaman'ın listeye eklenmesinin nedeninin son dönemde Türkiye'den Fransa'ya doğru başlayan ihracın etkili olduğu tahmin ediliyor.

YOLU TÜRK FUTBOLCULAR AÇTI

Aykut Kocaman'ın Fransa'da OGC Nice'in hoca adayları arasında gösterilmesinde Türk futbolcuların başarısının büyük etkisi olduğu söyleniyor. Fransız takımı Lille'de harikalar yaratan ve takımlarını hem ligde hem Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Türk futbolcuların büyük etkisi olduğu söyleniyor.

Bilindiği gibi Lille'in Avrupa Ligi'nde bu sezon attığı 12 golün 9'u; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten geldi. Ligue 1'deki 22 golün 10'unda da Türk futbolcuların imzası var.

Türk futbolcuların kimyasının Fransa'ya çok uyduğunu gören Nice kulübü yetkililerinin, çok da iyi bir genç futbolcu avcısı olduğu bilinen, yetenekleri keşfetmesiyle de tanınan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirip bu özelliğinden de faydalanmak istediği belirtiliyor.

ALİ KOÇ GÖNDERMİŞTİ

Fenerbahçe'den Ali Koç'un başkanlığa seçilmesiyle ayrılan Aykut Kocaman, ardından yine büyük başarılara imza attığı Konyaspor'un yolunu tutmuş, oradan da alınan başarısız sonuçların ardından ayrılmıştı. Bu sene herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Kocaman'ın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği biliniyor.

(Milliyet)