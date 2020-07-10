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Fransız ekibi Le Havre, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'a kancayı taktı

Bursaspor'dan daha önce Ertuğrul Ersoy ile Umut Meraş'ı kadrosuna katan Fransa Lique 2 ekiplerinden Le Havre, yeşil beyazlı kulüpten bu kez de Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etmek istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Kubilay, Bursa'dan eski takım arkadaşı Ertuğrul ile Fransa'da buluşmuş olacak.

10.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:39

Süper Lig'e çıkmak için rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'a Avrupa'dan bir talibin olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki santrfora, Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'ın ilgisinin olduğu belirtildi.

Le Havre'ı çalıştıran yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Paul Le Guen'in, Kubilay'ı takımda görmek istediği ve sezon sonunda Fransız kulübünün, Bursaspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.

LE HAVRE'DE 3. TÜRK OLACAK

Le Havre, daha önce Kubilay Kanatsızkuş'un Bursaspor'dan takım arkadaşı Ertuğrul Ersoy ile Umut Meraş'ı transfer etmişti.

(Kaynak: Milliyet)

Fransız ekibi Le Havre, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'a kancayı taktı
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