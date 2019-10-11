Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası: Riske edilmeyecek

11.10.2019 14:35

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 elemeleri kapsamında Arnavutluk ile karşılaşacakken maç öncesi Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

FRANSA MAÇINA SAKLANACAK

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Milli Takım'ın 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, sırtındaki ağrılar nedeniyle Arnavutluk maçında riske edilmeyecek ve Fransa maçına saklanacak.

Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında tüm oyuncuların oynayabileceğini ve takımda ciddi bir sakatlık olmadığını belirtmişti. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun Arnavutluk maçının kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.