Fransa Milli Takımı'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
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Fransa Milli Takımı'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Euro 2020'den sürpriz bir şekilde elenen Fransa'da ailelerin tribünde yaşadığı gerginlik gündem oldu. Oyuncular sahada sıkıntılı dakikalar yaşarken, tribündeki aileler için de durum farklı değildi. Maçın ardından yaşanan tartışma ise gerilimi iyice tırmandırdı. Adrien Rabiot'nun annesi Veronique Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe'nin aileleri birbirine girdi. Olay zor yatıştırıldı.

Fransa son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek Avrupa Şampiyonası'na beklenmedik bir şekilde veda etmişti.

Oyuncular sahada sıkıntılı dakikalar yaşarken, tribündeki aileler için de durum farklı değildi. Maçın ardından yaşanan tartışma ise gerilimi iyice tırmandırdı.

Fransa adına son penaltıyı kullanan Mbappe hedefi bulamamış, bu vuruş Fransa'nın şampiyonluk hayallerini sona erdirmişti.

Penaltıının ardından Pogba ve Mbappe ailelerinin oturduğu bölüme yaklaşan Veronique Rabiot, ilk olarak İsviçre'nin üçüncü golüne neden olan top kaybı nedeniyle Pogba'yı hedef aldı.

Anne Rabiot ardından eleştirilerini yönelttiği Mbappe'nin babasına, oğluna daha az kibirli olmayı öğretmesini söyledi. Veronique Rabiot olaya dahil olan Mbappe'nin annesi Fayza Lamari'yle de tartıştı. Bu olay tribündekilerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Fransa Milli Takımı'nın sahada kendi içinde kavga etmesiyle tribündeki aileleri de birbirine girdi

SAHA İÇİNDE DE TARTIŞMA

İsviçre'nin skoru 3-3'e getiren golünden saniyeler sonra sahada da benzer bir atışma yaşanmıştı. Rabiot, Pogba'nın top kaybına ellerini havaya kaldırarak tepki göstermiş, ikili arasında yaşanan kısa süreli sürtüşme, teknik direktör Didier Deschamps'ın müdahalesiyle son bulmuştu.

Maçın ardından basın toplantısında bu andan bahseden Deschamps, "Ortamı biraz sakinleştirmek zorunda kaldım, çünkü önümüzde hala uzatmalar vardı" ifadesini kullandı.

Veronique Rabiot'nun tribündeki öfkesi son düdüğün ardından yaklaşık 20 dakika sürerken, maçı izleyen diğer futbolcu ailelerinin bu davranış karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı kaydedildi.

Fransa Milli Takımı'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
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Ömer Özarslan
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