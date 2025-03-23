Fransa Hırvatistan CANLI nereden izlenir? Fransa Hırvatistan maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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FRANSA HIRVATİSTAN CANLI NEREDEN İZLENİR?

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FRANSA HIRVATİSTANMAÇI CANLI İZLE

İrlanda ile Bulgaristan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, S Sport Plus, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FRANSA HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Hırvatistan maçı bu akşam saat 22.45 itibariyle başlayacak.

FRANSA HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa ve Hırvatistan, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Paris'da, Stade de France Stadyumu'nda oynanacak.