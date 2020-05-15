Frank Rijkaard'ın Barcelona'daki İlk Şampiyonluğu 14 Mayıs 2005'te, sezonun bitmesine üç lig maçı kala Barcelona, altı yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Levante'ye karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta ihtiyaç duydukları hayati puanı aldılar. Koroyu yöneten isim ise Frank Rijkaard'dı.

14 Mayıs 2005'te, sezonun bitmesine üç lig maçı kala Barcelona, altı yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Levante'ye karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta ihtiyaç duydukları hayati puanı aldılar. Koroyu yöneten isim ise Frank Rijkaard'dı. Kaynak: Dugout