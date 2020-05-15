Frank Rijkaard'ın Barcelona'daki İlk Şampiyonluğu
14 Mayıs 2005'te, sezonun bitmesine üç lig maçı kala Barcelona, altı yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Levante'ye karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta ihtiyaç duydukları hayati puanı aldılar. Koroyu yöneten isim ise Frank Rijkaard'dı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
14 Mayıs 2005'te, sezonun bitmesine üç lig maçı kala Barcelona, altı yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Levante'ye karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta ihtiyaç duydukları hayati puanı aldılar. Koroyu yöneten isim ise Frank Rijkaard'dı.
Kaynak: Dugout