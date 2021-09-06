Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı

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Son olarak Fiorentina forması giyen Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni takımı Salernitana'yla anlaştı. Fransız futbolcu, Serie A'ya 22 yıl sonra yükselen Çizme ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bayern Münih'te sayısız kupa kazanan Franck Ribery, 2019 yılında Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Sezonun bitmesiyle boşa çıkan Fransız yıldız, Salernitana'yla anlaşmaya vardı.

DAVID LUIZ'İ DE KADROLARINA KATMAK İSTİYORLAR

Sporx'in haberine göre; 22 yıl sonra Serie A'ya dönen Salernitana, 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan İtalyan ekibi, Adana Demirspor ile de görüşen David Luiz ile temaslarda bulundu. Brezilyalı stoperi İtalya'ya gelmeye ikna etmeye çalışan Salernitana yönetimi, iki yıldız ile birlikte ligde kalmayı planlıyor.