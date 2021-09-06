Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son olarak Fiorentina forması giyen Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni takımı Salernitana'yla anlaştı. Fransız futbolcu, Serie A'ya 22 yıl sonra yükselen Çizme ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bayern Münih'te sayısız kupa kazanan Franck Ribery, 2019 yılında Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Sezonun bitmesiyle boşa çıkan Fransız yıldız, Salernitana'yla anlaşmaya vardı.

DAVID LUIZ'İ DE KADROLARINA KATMAK İSTİYORLAR

Sporx'in haberine göre; 22 yıl sonra Serie A'ya dönen Salernitana, 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan İtalyan ekibi, Adana Demirspor ile de görüşen David Luiz ile temaslarda bulundu. Brezilyalı stoperi İtalya'ya gelmeye ikna etmeye çalışan Salernitana yönetimi, iki yıldız ile birlikte ligde kalmayı planlıyor.

Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Fahrettin Altun Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Diego Muslera Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 00:59:24. #1.14#

title