Fortuna Sittard, Vitesse'ye yenildi! Gözler, tüm takımı kovacağı iddia edilen Acun'a çevrildi

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard deplasmanda Vitesse'ye 2-0 mağlup oldu. Galibiyet hasteri 10'a çıkan Sittard'da Ilıcalı'nın kulüple ilgili yapacağı yaptırım berakla bekleniyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard'ın kötü gidişi devam ediyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sittard, son olarak Vitesse karşısında da 3 puan alamadı.

Ligin son sırasına demir atan Hollanda ekibi, 72. dakikada Oussama Darfalou ile 83. dakikada Armando Broja'nın gollerine engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 10 maça çıkan Fortuna Sittard, 3 puanla son sırada bulunuyor. Vitesse ise puanını 25 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

TAKIMI REVİZE EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sittard'ın yenilgisi sonrası gözler kulübün ortağı olan Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu ile ufak bir toplantı yapan Acun Ilıcalı'nın kötü gidişin devam etmesi halinde kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği ileri sürülmüştü.