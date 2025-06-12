Formula 1 pit stop rekoru kaç saniyedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EN SON 2023'TE YENİLENEN FORMULA 1'DE PİT STOPYAPAN BİR ARACIN DÖRT LASTİĞİNİN ÇIKARILIP TAKILMASI REKORU KAÇ SANİYEDİR?

A:1,8 saniye

B:2,8 saniye

C: 3,8 saniye

D: 4,8 saniye

Cevap : A