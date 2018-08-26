Formula 1 Pilotu Fernando Alonso'nun Aracı Uçtu

Formula 1 Belçika Grand Prix'inde Fernando Alonso'nun aracı çıkış sırasında oluşan karmaşada uçtu. Piste güvenlik aracı girdi.

Hulkenberg'in çarpması sonucu Alonso'nun aracı Leclerc'in üstünden uçtu. Öte yandan Ricciardo da aracının arka kanadını kaybederek pite gitti. Ricciardo'nun kanadını da Alonso'nun aracının götürdüğü anlaşıldı.

FERRARİ PİLOTU SEBASTİAN VETTEL BİRİNCİ OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinde Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Yarış normale döndüğünde Alonso'nun yanı sıra Leclerc ve Hulkenberg'de yarış dışı kaldı. Ricciardo ise pitten sonra yarışa döndü. Ancak 28. turda Ricciardo da yarışı bıraktı.

Bu arada Raikkonen de 8. turda yarışı bıraktı. Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si, 2 Eylül'de yapılacak.