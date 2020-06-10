Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen elektrikli ve ticari araçlar ile sürücüsüz araçların üretimi için işbirliği yapacak. Ford, Volkswagen'in elektrikli sürüş araç setini kullanarak, elektrikli araç üretecek. Volkswagen de Ford'un mühendisliğini yaptığı van ve pikabın üretimini yapacak.

FordMotor ve VolkswagenAG, elektrikli araçlara, ticari araçlara ve sürücüsüz araçlara yönelik projeler üzerinde iş birliği anlaşmaları imzaladılar.

2023'TE ÜRETİME BAŞLAYACAKLAR

Varılan anlaşmaya göre Ford Motor, Volkswagen'in modüler elektrikli sürüş araç setini kullanarak 2023'ten başlayarak Avrupa için yeni elektrikli araçlar üretecek.

FORD TASARLAYACAK VOLKSWAGEN ÜRETECEK

Volkswagen de Ford tarafından mühendisliği yapılan bir city van ve 1 tonluk kargo van üretimi gerçekleştirecek. Ford Ranger platformu kullanılarak bir pikap üretimi de 2022'de başlayacak.

MALİYET AZALTACAKLAR

Ford ve Volkswagen 2019 yılı ocak ayında otonom sürüş teknolojileri, elektrikli otomobiller ve hafif ticari araç konularında ortaklık yapacakları duyurulmuştu. Her iki üretici bu sayede milyar dolar seviyelerinde maliyet azaltmış olacak.