Foça'da esnaf yaz turizmine hazırlanıyor
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Foça'da esnaf yaz turizmine hazırlanıyor

18.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:30
Foça'da esnaf yaz turizmine hazırlanıyor

Pandemi nedeniyle geçen yıl turizmde yaşanan durgunluktan nasibini alan Foça ilçesinde esnaf, artan denetimler ve aşılar sayesinde bu yaz daha iyi bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Pandemi nedeniyle geçen yıl turizmde yaşanan durgunluktan nasibini alan Foça ilçesinde esnaf, artan denetimler ve aşılar sayesinde bu yaz daha iyi bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Koronavirüs salgını ve sonrasında gelen kısıtlamalar sebebiyle ekonomik anlamda zor bir sezon yaşayan Foça esnafı, yeni tatil sezonundan umutlu. Salgınla mücadelede alınan tedbirlere dikkat eden esnaf, müşterilerin güvenli ve iyi bir tatil geçirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. İlçe esnaflarından Ramazan Genç, 2020 yılında pandeminin tüm esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, "Temizlik, maske, mesafe kurallarına, diğer tedbirlere uyarak işletmemizi ayakta tutmaya çalıştık. Gel -al ya da paket servisleri yaparak süreci aşmaya çalıştık. Yaz sezonu için umutluyuz. Sağolsun devlet büyüklerimiz bazı kuralları hafifletti, yüzde elli kapasite ile sabah 07.00 ve akşam 19.00 saatleri arasında işletmemizde hizmet verebiliyoruz. Vatandaşlarımız da hassasiyet gösterirse önümüzdeki süreçte yaza iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Yaz sezonunda nüfusu artan Foça'da belediyeden de beklentileri olduğunu belirten çarşı esnafı, zabıta denetimlerinin düzenli bir şekilde yapması, belediye temizlik araçlarının sokak aralarını ve caddelerinde çöp birikmesini engelleyecek şekilde çalışması gerektiğini söylediler. - İZMİR

Foça'da esnaf yaz turizmine hazırlanıyor
Foça'da esnaf yaz turizmine hazırlanıyor
Foça'da esnaf yaz turizmine hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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