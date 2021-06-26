Florya'da ilk kriz! Mbaye Diagne'nin Fatih Terim'e verdiği cevap ortalığı karıştırdı
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Florya'da ilk kriz! Mbaye Diagne'nin Fatih Terim'e verdiği cevap ortalığı karıştırdı

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Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı, Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim mesaiye başladı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında PSV ile karşılaşacak Aslan'da çalışmalar son sürat devam ediyor. Falcao'nun üstünü çizen Terim, acil şekilde Diagne'yi çağırdı. Ancak Senegalli forvetin verdiği cevap ortalığı karıştırdı. İngiltere'den ayrılmak istemeyen Diagne, "Artık İstanbul'a gelmem" yanıtıyla planları altüst etti.

Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili Terim, eldeki malzemeyle PSV maçına hazır şekilde çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Falcao'nun üstünü çizen Terim, sezona Diagne ile başlamayı düşünüyordu ama işler istediği gibi gitmedi.

Florya'da ilk kriz! Mbaye Diagne'nin Fatih Terim'e verdiği cevap ortalığı karıştırdı

İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR

Terim'in, 'Kalsın' dediği Diagne, verdiği cevapla Terim'i şaşkına çevirdi. Önceliği İngiltere'de kalmak olan Senegalli forvet, Premier Lig ve çeşitli Avrupa takımlarıyla görüşmeler yapıyor. Terim'le diyaloğunda Diagne'nin, "Artık İstanbul'a dönmem" diye konuştuğu aktarıldı.

Florya'da ilk kriz! Mbaye Diagne'nin Fatih Terim'e verdiği cevap ortalığı karıştırdı

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER KRİTİK

Acil forvete ihtiyacı olan Terim, bu durumu Başkan Elmas'la görüştü. Falcao'nun kadroda düşünülmemesi, Diagne'nin bu cevabı vermesi Terim'i forvetsiz bıraktı. En kötü ihtimalle PSV maçında forvette Babel oynayacak.

Florya'da ilk kriz! Mbaye Diagne'nin Fatih Terim'e verdiği cevap ortalığı karıştırdı
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