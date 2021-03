FLM Coin nedir? Güncel Flamingo (FLM) Coin yorum ve grafiği

Flamingo bugünkü fiyatı ₺3,74 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺210.453.291 TRY. Flamingo son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #394, piyasa değeri ₺560.967.511 TRY. Dolaşımdaki arz 150.000.000 FLM coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

FLAMİNGO COİN NEDİR?

Flamingo, Neo blockchain tabanlı, Poly Network iş birliktelik protokolü üzerinde geliştirilmiş merkeziyetsiz finans (DeFi) platformudur. Flamingo, birkaç DeFi uygulamasını tek bir ekosistemde birleştiriyor: Blockchain ağları arası varlık geçidi (wrapper), zincir üstü likidite havuzu (swap), blockchain varlık kasası, kalıcı sözleşme ticaret platformu (perp) ve merkeziyetsiz yönetişim kuruluşu (DAO).

Flamingo ağının çeşitli bileşenlerinin birkaç aşamada kullanıma açılması planlanıyor:

Bitcoin, Ethereum, USDT, Neo, Ontology ve diğerleri için token wrapper: 23 Eylül 2020

Swap ve LP tokeni hisselendirilmesi: 30 Eylül 2020

Üçüncü aşama kasasının piyasaya sürülmesi ve stablecoin emisyonu: 28 Ekim 2020

Perp'in piyasaya sürülmesi: 25 Kasım 2020

DAO'nun piyasaya sürülmesi: 23 Aralık 2020

Flamingo Kurucusu Kim?

Flamingo'nun kurucusu, ağın temelini oluşturan, Ethereum'un ana rakiplerinden biri olan Neo blockchain ağının kurucu ortağı Çinli girişimci Da Hongfei. Hongfei, ayrıca özel bir blockchain servis şirketi olan OnChain'in de kurucu ortağı.

Da Hongfei, Güney Çin Teknoloji Üniversitesinden, İngilizce ve teknoloji diplomasına sahip ve kendi kendine kodlamayı öğrenip 2013 ila 2014 yıllarında blockchain alanına dahil olmadan önce IntPass Consulting firmasında CEO olarak görev almıştı.

Flamingo Neden Farklı?

Flamingo kendini, Neo için birçok merkeziyetsiz finans aracını, merkeziyetsiz otonom kuruluş aracılığıyla kullanıcıları tarafından yönetilen ortak bir ekosistemde birleştiren tekil platform olarak konumlandırıyor.

Merkeziyetsiz finans, kripto para sektöründe, sıklıkla kripto para blockchain ağlarının üzerinde çalışan çeşitli finansal çözümleri kapsayan yeni oluşmuş ve hızla büyüyen bir akım. İkinci katman bir sektör gibi çalışan DeFi platformları, kavramsal açıdan, bir bütün olarak kripto para sektörü fikri ile uyumlu. Yani aracıları ve mali sistemlerdeki merkezi sorun noktalarını ortadan kaldırmak. 2019 başlarında ortaya çıkan DeFi sektörü, 2020 ortalarında şimdiden, kilitlenmiş teminat varlığı olarak 4 milyar doları aştı.

DeFi'nin ana kullanım senaryolarından bazıları kripto para kredi çözümleri, yield farming ve merkeziyetsiz borsalar şeklinde sıralanıyor. Bununla birlikte çoğu kripto para birimi ve onların kendi DeFi alanları için bu çözümlerin her biri genellikle ayrı platform tarafından sağlanıyor.

Flamingo'nun kendine has avantajı, Neo kripto para tokeni için tüm anahtar finansal enstrümanları (token wrap'lama, likidite havuzlama, varlık kasası ve sözleşme ticareti) birleştirmeyi ve onları, kullanıcıları tarafından merkeziyetsiz şekilde yönetilecek tek platformda erişilebilir kılmayı hedeflemesinde yatıyor.

Piyasada Kaç Flamingo [FLM] Coin Var?

FLM tokenlerinin, birkaç grup halinde çıkarılması ve ağdaki katılımlarına göre ekosistem katılımcıları arasında dağıtılması planlanıyor. Flamingo ekibi, çıkışından önce, platform ekibine hiçbir FLM tokeninin satılmayacağı veya verilmeyeceğini vurguluyor.

Flamingo Vault'un "mint rush" adı verilen döneminde, yani çıkışından sonraki ilk haftasında 50 milyon FLM hisse havuzları arasında dağıtılacak.

Flamingo Swap'ın çıkışından sonra (2 ila 5'inci hafta), 40 milyon FLM daha likidite sağlayıcıları arasında dağıtılacak.

6 ila 9'uncu haftalar sırasında ek olarak 30 milyon FLM daha likidite sağlayıcıları ve FUSD üreticileri arasında dağıtılacak.

Son olarak 10 ila 13'üncü haftalar boyunca bir başka 30 milyon FLM daha likidite sağlayıcıları, FUSD üreticileri ve Flamingo Perp yatırımcıları arasında dağıtılmaya hazır olacak.

Toplam FLM arzının bir üst limiti yok: ilk üretim süreci ve yöneten merkeziyetsiz otonom kuruluşun çıkışının ardından, yeni FLM tokenlerinin çıkışı ve onların dağıtımı, ekosistemin kullanıcılarının konsensüsüne bağlı olacak.

Flamingo Ağı Güvenli mi?

FLM, Neo'nun token uyumluluk standardı olan NEP-5 tabanlı. Yani Neo'nun blockchain'i tarafından korunuyor. Neo, iki hash fonksiyonu sayesinde koruma altında: SHA-256 (Bitcoin'in [BTC] korunduğunun aynısı) ve RIPEMD-160.

Flamingo [FLM] Nereden Alınır?

Ekim 2020 itibarıyla FLM tokeninin ticareti kripto para borsalarının hiçbirinde henüz mümkün değil. Sadece Flamingo ağına direkt katılım ile alınabiliyor.