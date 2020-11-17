ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti
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ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti

17.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:02

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc CEO'su Stephen Hoge, ABD'de birkaç milyon doz koronavirüs aşısının üretildiğini duyurdu. Moderna, geliştirdiği aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamıştı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 334 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 55 bini aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, müjdeli haber ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan geldi.

BİRKAÇ MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI ÜRETİLDİ

Moderna Inc CEO'su Stephen Hoge, ABD'de birkaç milyon doz koronavirüs aşısının üretildiğini duyurdu. Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullandı. Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu.

Moderna, geliştirdiği aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

BİONTECH'İN GELİŞTİRMEKTE OLDUĞU AŞI DA VİRÜSE KARŞI YÜZDE 90 ETKİLİ

Öte yandan, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (9)
FİNO FİNO: yaşasın süper haber hüloooooooğ
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MANUEL: bunlarin hic birisi resmi asiyi cikaramayacak goreceksiniz
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FAK FUK FON: HELLO GOOD BYE
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