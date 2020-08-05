Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden takıma getiren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz de transferi açıkladı. Cengiz, "Teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız" diyerek transferi resmiyete kavuşturdu.

Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden kadrosuna kattı. Transfer sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz ise transfere resmiyet kazandırdı. Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcularını transfer ettiklerini dile getirdi ve "Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

"HERKES HATA YAPABİLİR"

Cengiz, geçmişte eleştirilerle gündeme gelen yıldız isim hakkında "Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır" ifadelerini kullandı.

9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2000 yılında altyapısına girdiği Galatasaray'da 6 yıl da profesyonel olarak forma giyen milli futbolcu, 9 yıl sonra geri döndü. 2011 yılında Atletico Madrid'in yolunu tutan futbolcu, sırasıyla FC Barcelona ve Medipol Başakşehir forması giydi.

66 NUMARALI FORMA GİYECEK

1+1 yıllık sözleşme imzaladığı söylenen 33 yaşındaki oyuncu, ikinci Galatasaray döneminde 66 numaralı formayı sırtına geçirecek.

Kaynak: DHA